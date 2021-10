Ospedale Bambin Gesù, confermato accreditamento internazionale Jci (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – È stato confermato per il prossimo triennio (2022-2024) l’accreditamento internazionale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come “Centro Medico Accademico” (Academic Medical Center). Il rapporto ufficiale della Joint Commission International (JCI), il principale ente accreditatore internazionale in campo sanitario, è arrivato a distanza di pochi giorni dall’indagine di valutazione svoltasi nella sede del Gianicolo dal 20 al 24 settembre. Così in un comunicato l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Irccs. I supervisori della Joint Commission International hanno valutato l’Ospedale della Santa Sede su un totale di circa 300 standard e 1250 elementi misurabili, riscontrando alla fine solo 7 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – È statoper il prossimo triennio (2022-2024) l’dell’Pediatricocome “Centro Medico Accademico” (Academic Medical Center). Il rapporto ufficiale della Joint Commission International (JCI), il principale ente accreditatorein campo sanitario, è arrivato a distanza di pochi giorni dall’indagine di valutazione svoltasi nella sede del Gianicolo dal 20 al 24 settembre. Così in un comunicato l’Pediatrico– Irccs. I supervisori della Joint Commission International hanno valutato l’della Santa Sede su un totale di circa 300 standard e 1250 elementi misurabili, riscontrando alla fine solo 7 ...

Advertising

paolo_r_2012 : Ospedale Bambin Gesù: tre su dieci immunodepressi non rispondono al vaccino, sì a terza dose - Roma – “Tre pazienti… - aleiapino : RT @bambinogesu: Il ritorno della scuola in presenza in Ospedale raccontato da @LaStampa ?? - fedram67 : RT @bambinogesu: Il ritorno della scuola in presenza in Ospedale raccontato da @LaStampa ?? - bambinogesu : Il ritorno della scuola in presenza in Ospedale raccontato da @LaStampa ?? - RobertoSconci : @ladyonorato Perché non chiede all'ospedale pediatrico del bambin Gesù di Roma quali sono gli effetti causati ai ba… -