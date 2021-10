Organico covid oltre il 31 dicembre 2021, il Ministero promette ai sindacati il sostegno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è conclusa la riunione fra Ministero e sindacati in merito al tavolo permanente sul protocollo di sicurezza covid. L'amministrazione ha fornito alcune rassicurazioni fra cui quello di appoggiare l'estensione dell'Organico aggiuntivo covid oltre il 31 dicembre, data indicata dal decreto legge sostegni bis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si è conclusa la riunione frain merito al tavolo permanente sul protocollo di sicurezza. L'amministrazione ha fornito alcune rassicurazioni fra cui quello di appoggiare l'estensione dell'aggiuntivoil 31, data indicata dal decreto legge sostegni bis. L'articolo .

