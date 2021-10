Opera Roma: tre serate evento per raccontare teatro in pandemia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – Il teatro dell’Opera di Roma incontra la Festa del Cinema con tre serate evento in cui il Lirico capitolino si trasformerà in una sala cinematografica per la proiezione di tre spettacoli che raccontano il coraggioso percorso del teatro in questo difficile anno di pandemia. La prima serata, mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00, sarà dedicata al Rigoletto di Verdi andato in scena nell’estate 2020 al Circo Massimo sotto la bacchetta di Daniele Gatti, prima e unica nuova regia operistica programmata da un grande teatro europeo dopo il lockdown. Saranno proiettati due progetti inediti presentati in anteprima assoluta: il film-Opera Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto – produzione del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– Ildell’diincontra la Festa del Cinema con trein cui il Lirico capitolino si trasformerà in una sala cinematografica per la proiezione di tre spettacoli che raccontano il coraggioso percorso delin questo difficile anno di. La prima serata, mercoledì 20 ottobre alle ore 20.00, sarà dedicata al Rigoletto di Verdi andato in scena nell’estate 2020 al Circo Massimo sotto la bacchetta di Daniele Gatti, prima e unica nuova regia operistica programmata da un grandeeuropeo dopo il lockdown. Saranno proiettati due progetti inediti presentati in anteprima assoluta: il film-Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto – produzione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Opera Roma Ajax, Stekelemburg si opera: stagione finita Per il 39enne portiere dell' Ajax , con un passato in Italia nelle fila della Roma dal 2011 al 2013, stagione finita con largo anticipo.

Hegel nel XXI Secolo: Una mostra filosofica a Roma Tre ... (sezione Urban Hegel), dal titolo Spirit, a cura di Stefano Antonelli, direttore della 999 Foundation, realizzato nell'agosto 2020 nella corte interna dell'Università di Roma Tre. L'opera, ...

