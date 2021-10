Open Fiber, a Casalnuovo 5mila unità immobiliari coperte dalla rete FTTH (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono 5mila le unità immobiliari di Casalnuovo pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo grazie alla fibra ottica targata Open Fiber che prosegue il suo piano di cablaggio del Paese. L’obiettivo – spiega Open Fiber in una nota – è raggiungere 12.500 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Con un investimento diretto di 4,4 milioni di euro, Open Fiber a Casalnuovo sta costruendo una nuova rete in grado di abilitare una connessione sicura e ultraveloce. Con l’apertura della vendibilità ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sonoledipronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo grazie alla fibra ottica targatache prosegue il suo piano di cablaggio del Paese. L’obiettivo – spiegain una nota – è raggiungere 12.500 tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalitàTo The Home, fibra fino a casa). Con un investimento diretto di 4,4 milioni di euro,sta costruendo una nuovain grado di abilitare una connessione sicura e ultraveloce. Con l’apertura della vendibilità ...

Round One: al via il più importante evento dedicato al business degli esports in Italia ... tra cui quelle con UniCredit quale Premium Partner dell'evento, Fondazione CRT come Sostenitore dell'iniziativa, OGR Torino come Innovation e Network Partner, Group M come Main Sponsor, Open Fiber e ...

Open Fiber, Angeloni: “Io messo da parte, puntualizzazioni necessarie” Il dottor Angeloni sull'accordo raggiunto con il Comune per la "città ultraveloce": "Per onestà, mi preme che affiori l’evidenza che è stato il sottoscritto ad aver curato sin dall'inizio l'iniziativa ...

