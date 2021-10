Omicidio Niccolò Ciatti, consegnato all’Italia il presunto responsabile: l’annuncio della Farnesina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva una svolta importante sul caso dell’Omicidio di Niccolò Ciatti, 22enne ucciso in Spagna l’13 agosto 2017. Il giovane italiano era rimasto vittima di un pestaggio mentre si trovava in vacanza a Lloret de Mar. Ora la Farnesina fa sapere che la Germania ha deciso di consegnare il cittadino russo di origine cecena ritenuto responsabile della sua morte. Omicidio Niccolò Ciatti: ucciso in Spagna in una serata in discoteca Niccolò Ciatti è morto nel locale “St.Trop” di Lloret de Mar 4 anni fa. Lui e i suoi amici si sono trovati coinvolti in una lite con un altro gruppo di ragazzi originari della Cecenia, sfociata poi in una rissa. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 22enne si ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva una svolta importante sul caso dell’di, 22enne ucciso in Spagna l’13 agosto 2017. Il giovane italiano era rimasto vittima di un pestaggio mentre si trovava in vacanza a Lloret de Mar. Ora lafa sapere che la Germania ha deciso di consegnare il cittadino russo di origine cecena ritenutosua morte.: ucciso in Spagna in una serata in discotecaè morto nel locale “St.Trop” di Lloret de Mar 4 anni fa. Lui e i suoi amici si sono trovati coinvolti in una lite con un altro gruppo di ragazzi originariCecenia, sfociata poi in una rissa. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 22enne si ...

