OCSE | Nicola Allocca nuovo presidente del Comitato Anticorruzione Business

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –, Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l’Italia, è stato nominatodel(BIAC), organismo che racchiude le best practice in tema legalità ed include rappresentanti virtuosi dellacommunity provenienti da oltre 30 Paesi. Manager di consolidata esperienza in ambito internazionale e membro della task force B20 su integrità e compliance,si è formato in società di primaria importanza come ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, Arthur Andersen, Finmeccanica, Accenture, Dufry International, EY ed ha conseguito un MBA presso la Hult InternationalSchool. “Questo incarico è per me un importante traguardo e ...