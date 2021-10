Nuoto: Europei vasca corta. 40 azzurri alla 21edizione di Kazan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Panziera, Pilato, Quadarella, Miressi e Paltrinieri tra i convocati ROMA - L'ItalNuoto parteciperà con 40 atleti alla 21esima edizione dei campionati Europei di Nuoto in vasca corta, in programma dal ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Panziera, Pilato, Quadarella, Miressi e Paltrinieri tra i convocati ROMA - L'Italparteciperà con 40 atleti21esima edizione dei campionatidiin, in programma dal ...

