NSC | “Green pass | si Ma tamponi per carabinieri a spese dell’Amministrazione”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il punto fondamentale dal quale partire è che rappresentare significa essere capaci di fondere le varie posizioni dei gruppi inter-sociali di una qualsiasi azienda. Questo vuol dire unire le istanze degli Ultimi con le parti più forti (sia a livello reddituale che contrattuale), senza mai abbandonare il buonsenso per evitare danni irreversibili circa la propria credibilità. L’urgenza sociale di questo periodo è sicuramente combattere i fanatismi e/o gli eventuali (anche legittimi) egoismi, riscoprendo quei valori che costruiscono una Comunità e che non può prescindere dalla Solidarietà. Un sindacato, come cerchiamo di essere nel Nuovo Sindacato, deve saper essere responsabile nella sua azione operativa e responsabilizzare nella sua azione di una crescita culturale partecipata e di costruzione della speranza che deve essere universale, evitando di scollare ...