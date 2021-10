Novena al Beato Carlo Acutis per chiedere la sua intercessione – 4° giorno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un ragazzo di soli 15 anni, “uno come gli altri” direbbe qualcuno, ma che invece aveva qualcosa in più. Carlo Acutis attirava molti dei suoi coetanei ad amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa, guardava a Maria come la sua stella, partecipava alla Santa Messa ogni giorno. Il 12 ottobre, la chiesa celebra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un ragazzo di soli 15 anni, “uno come gli altri” direbbe qualcuno, ma che invece aveva qualcosa in più.attirava molti dei suoi coetanei ad amare Gesù al di sopra di ogni altra cosa, guardava a Maria come la sua stella, partecipava alla Santa Messa ogni. Il 12 ottobre, la chiesa celebra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

