Non si vedono da mesi: il 'romantico' incontro della coppia in aeroporto si rivela un disastro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scenario è da film, il finale un po' meno. Lui arriva in aeroporto, lei gli corre incontro, non vedono l'ora di abbracciarsi, ma... qualcosa va storto. Per la troppa gioia di rivedersi, questi due ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo scenario è da film, il finale un po' meno. Lui arriva in, lei gli corre, nonl'ora di abbracciarsi, ma... qualcosa va storto. Per la troppa gioia di rivedersi, questi due ...

Advertising

vascorossi : Ologramma ha tenuto un concerto nel Cortile d'onore del Palazzo Ducale di Modena in commemorazione dell’11 settembr… - you_trend : Prime indicazioni dagli exit/instant poll appena usciti: Sala, Lepore e Manfredi vedono la vittoria al primo turno.… - BL4CK_andWH1T3 : RT @rockstarshabit: ancora non lo avete capito che i maneskin si comportano in questo modo proprio perché sanno di vivere un paese di bigot… - mary_ravenclaw : @bkvtoo Ammetto che a volte dubito dei miei e mi chiedo ma mi vedono così all'esterno? Il fatto è che non dipende… - ironzpidey : @fleursayn ma evidentemente non la vedono la figa questi -