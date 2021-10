Non è vero che la Croce rossa giapponese rifiuta le donazioni di sangue da persone vaccinate contro la Covid (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 9 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta la notizia secondo cui la Croce rossa giapponese rifiuterebbe «le donazioni di sangue da persone che hanno ricevuto il vaccino Covid-19». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 22 febbraio la Croce rossa giapponese aveva comunicato che la donazione di sangue da parte delle persone che si sarebbero vaccinate contro la Covid era sospesa in attesa dei criteri stabiliti dalle autorità competenti. Due mesi dopo, il 28 aprile 2021, la stessa Croce rossa ha poi annunciato ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 9 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta la notizia secondo cui larifiuterebbe «ledidache hanno ricevuto il vaccino-19». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Lo scorso 22 febbraio laaveva comunicato che la donazione dida parte delleche si sarebberolaera sospesa in attesa dei criteri stabiliti dalle autorità competenti. Due mesi dopo, il 28 aprile 2021, la stessaha poi annunciato ...

