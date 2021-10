Non è vero che «l’85% dei decessi Covid» nel Nuovo Galles del Sud (Australia) è avvenuto in persone «completamente vaccinate» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 6 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il giorno precedente dal sito web britannico The Exposé, che già in passato aveva pubblicato notizie false o fuorvianti sui vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “l’85% dei decessi Covid nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, è avvenuto in persone completamente vaccinate” e sottolinea come «sei delle sette» persone decedute per Covid-19 il 27 settembre 2021 nello stato Australiano fossero state «vaccinate contro la presunta ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 6 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato il giorno precedente dal sito web britannico The Exposé, che già in passato aveva pubblicato notizie false o fuorvianti sui vaccini contro la-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “deineldel Sud, in, èin” e sottolinea come «sei delle sette»decedute per-19 il 27 settembre 2021 nello statono fossero state «contro la presunta ...

Advertising

elio_vito : Siamo sinceri, @forza_italia ha vinto solo in Calabria. Le percentuali nelle città sono insoddisfacenti, non è vero… - borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - ladyonorato : Ehi #Caprarica, anche questa donna “non sa di cosa parla”, vero? Ascolti Vera Sharav, superstite dell' olocausto da… - maybeale_ : RT @sunvflowharr: non la metterà mai vero - matilovesharry : RT @sunvflowharr: non la metterà mai vero -