Nobel per la Fisica, Parisi: “Energia solare importante, sfida per il futuro è fare impianti con materiale organico e più facili da installare” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Abbiamo visto quanto è importante l’Energia solare, ma gli impianti solari per il momento sono diventati estremamente efficienti. La sfida che abbiamo per il futuro è di fare impianti solari che sempre meno producano scorie nel momento in cui questi vengono distrutti, e cercare di fare impianti solari con materiale organico”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. “Sarebbe interessante avere impianti solari sotto forma di tessuto, che si può mettere intorno alle case invece dei pannelli – ha continuato – Possiamo fare dei progressi favolosi sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Abbiamo visto quanto èl’, ma glisolari per il momento sono diventati estremamente efficienti. Lache abbiamo per ilè disolari che sempre meno producano scorie nel momento in cui questi vengono distrutti, e cercare disolari con”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Giorgio, premioper la2021. “Sarebbe interessante averesolari sotto forma di tessuto, che si può mettere intorno alle case invece dei pannelli – ha continuato – Possiamodei progressi favolosi sul ...

