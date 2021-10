Nobel per la Fisica 2021, quando Parisi venne stregato dai tamburelli e ballò la Pizzica: l’omaggio della Notte della Taranta – Video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “È riuscito a dominare il caos ma non il ritmo del tamburello”, così la Fondazione La Notte della Taranta ha celebrato il premio Nobel Giorgio Parisi, commentando la vittoria del Nobel per la Fisica, condividendo un Video del 2018 in cui lo scienziato ballava la famosa Pizzica. Nella clip pubblicata dalla Fondazione si vede il professor Parisi danzare, determinato a sostenere il ritmo della Taranta. “Il professore ha preso parte alla sperimentazione didattica avviata dall’Istituto Comprensivo di Calimera, partita dagli alunni della classe terza della scuola secondaria di Martignano: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “È riuscito a dominare il caos ma non il ritmo del tamburello”, così la Fondazione Laha celebrato il premioGiorgio, commentando la vittoria delper la, condividendo undel 2018 in cui lo scienziato ballava la famosa. Nella clip pubblicata dalla Fondazione si vede il professordanzare, determinato a sostenere il ritmo. “Il professore ha preso parte alla sperimentazione didattica avviata dall’Istituto Comprensivo di Calimera, partita dagli alunniclasse terzascuola secondaria di Martignano: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RobertoBurioni : Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virologa. - thisisclaude : @sfenty2 APPLAUSIIIII, PREMIO NOBEL PER L’INTELLIGENZA UMANA. ?? - twittopoco1 : RT @GaspareDrago1: @PrecariUnitiCNR @TgrRai @SapienzaRoma @TgrRaiLazio @CNRsocial_ @mur_gov_ @giorgioparisi @salviamoricerca @cescverducci… -