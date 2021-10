“No Time to Die”, l’umanità di Bond nel film di Cary Fukunaga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quanti ‘Bond’ sono stati tratti dal capolavoro di Ian Fleming? Dovremmo essere al venticinquesimo, ed al 5th° con l’attore britannico Daniel Craig… Ebbene nonostante l’aumento degli effetti speciali e la fine della guerra fredda l’ultimo “No Time to Die” regge nel suo mix studiato di spy-story, thriller, avventura ed immancabile action. 007 (Daniel Craig) è in Italia e cerca di farsi una nuova vita con la psicoterapeuta Madeleine Swann (Léa Seydoux) che cela un passato inquietante che si perde nelle remote lande norvegesi della sua infanzia. Ma un attentato dinamitardo che subisce davanti alla tomba della sua ex, nella splendida cornice di una fantomatica Civita Lucana che è in realtà Sapri, che appare con il suo radioso Golfo di Policastro, convince Bond a rompere la relazione con Madeleine. Dopo cinque anni l’ex 007 è a Port Antonio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quanti ‘’ sono stati tratti dal capolavoro di Ian Fleming? Dovremmo essere al venticinquesimo, ed al 5th° con l’attore britannico Daniel Craig… Ebbene nonostante l’aumento degli effetti speciali e la fine della guerra fredda l’ultimo “Noto Die” regge nel suo mix studiato di spy-story, thriller, avventura ed immancabile action. 007 (Daniel Craig) è in Italia e cerca di farsi una nuova vita con la psicoterapeuta Madeleine Swann (Léa Seydoux) che cela un passato inquietante che si perde nelle remote lande norvegesi della sua infanzia. Ma un attentato dinamitardo che subisce davanti alla tomba della sua ex, nella splendida cornice di una fantomatica Civita Lucana che è in realtà Sapri, che appare con il suo radioso Golfo di Policastro, convincea rompere la relazione con Madeleine. Dopo cinque anni l’ex 007 è a Port Antonio ...

