No alla Tampon Tax | il Comune fornisce prodotti femminili alle scuole di Fiumicino

fede031098 : @silvy27162858 @aldo_rovi @SkyTG24 Non sto parlando del vaccino. Lei ha detto che questa esercitazione per il rito… -

Ultime Notizie dalla rete : alla Tampon

PisaToday

Una fornitura possibile graziedonazione della società Teleperformance. Un passo importante che va a seguire la battaglia sullaTax "Un passo importante che va a seguire la battaglia ...Ieri il PD della provincia di Pisa, i Giovani Democratici e la Conferenza delle Donne Dem hanno preso parte numerosi e con gran piaceretappa nella provincia di Pisa del "tax tour". Il tour, ideato da Laura Sparavigna - consigliera al Comune di Firenze - e realizzato con l'associazione "Tocca a noi", è giuntosua ...Tampon Tax, a Pescara approvata in Consiglio Comunale la mozione Pd per iniziative per l’abbassamento dell'aliquota IVA La Consigliera comunale Pd Stefania Catalano ha proposto in consiglio comunale u ...Le telecamere di una stazione di servizio hanno inchiodato una giovane statunitense, protagonista di un incidente da lei causato e da cui ha provato ad avere un ...