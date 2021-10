Nissan, in Sicilia partnership con Sibeg per e-mobility aziendale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con la consegna delle 98 Leaf 100% elettriche, Sibeg, Nissan e Arval continuano il lavoro coingunto per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sicilia con il ‘Green mobility Project 2.0’, attraverso un accordo che potenzia il percorso già avviato nel 2018. Sibeg – imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercato Siciliano – ha infatti scelto la zero emissioni della casa giapponese da destinare alla propria forza commerciale. Le auto saranno fornite in noleggio a lungo termine per 48 mesi da Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli e in soluzioni di mobilità sostenibile. Inoltre, Sibeg partecipa a ‘1 Electrified Vehicle = 1 Tree’, un progetto internazionale con cui Arval si impegna a piantare un albero per ogni veicolo elettrico o ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con la consegna delle 98 Leaf 100% elettriche,e Arval continuano il lavoro coingunto per lo sviluppo della mobilità elettrica incon il ‘GreenProject 2.0’, attraverso un accordo che potenzia il percorso già avviato nel 2018.– imbottigliatore dei prodotti di The Coca-Cola Company per il mercatono – ha infatti scelto la zero emissioni della casa giapponese da destinare alla propria forza commerciale. Le auto saranno fornite in noleggio a lungo termine per 48 mesi da Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli e in soluzioni di mobilità sostenibile. Inoltre,partecipa a ‘1 Electrified Vehicle = 1 Tree’, un progetto internazionale con cui Arval si impegna a piantare un albero per ogni veicolo elettrico o ...

