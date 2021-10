Nicoletta Romanoff | «Tutte le età di una madre»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) «Sono in una fase ibrida, non riesco più ad abbracciare». Nicoletta Romanoff dall’altro lato della cornetta racconta quella sensazione che più o meno ci accompagna tutti ogni volta che scendiamo in strada: la vita di «prima» che (finalmente) torna, ma di cui bisogna ancora prendere le misure. «Provo ancora un senso di straniamento», continua, «Quando ci si incontra, ci si bacia, ci si prendono le mani. Passerà». L’attrice, 42 anni, quattro figli e il primo film (Ricordati di me) girato quasi 20 anni fa, sul set era invece già tornata in piena pandemia. A Bologna per la nuova stagione dell’Ispettore Coliandro, ora in onda su Rai2 (ogni mercoledì in prima serata): «Me lo ricordo come un tempo sospeso», rivela, «allora il vaccino non era ancora disponibile, si era davanti a un grande punto di domanda».