Niccolò Ciatti, estradato il ceceno accusato dell'omicidio in discoteca

Estradato in Italia dalla Germania Rassoul Bissoultanov, il ceceno che nel 2017 sferrò il calcio mortale alla testa di Niccolò Ciatti durante una rissa scoppiata in una discoteca di Lloret de Mar.

Rassoul Bissoultanov, il cittadino russo di origine cecena ritenuto responsabile dell'omicidio di Niccolò Ciatti, è stato consegnato all'Italia su decisione delle autorità giudiziarie tedesche. Lo rende noto la Farnesina, esprimendo "grande soddisfazione" per l'estradizione, conseguente a un mandato di arresto europeo emesso lo scorso anno dalla Procura della Repubblica di Roma. Bissoultanov era stato arrestato in Germania ad agosto dalla polizia federale mentre passava il confine con la ...

