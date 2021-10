New World è invaso da bot che farmano pesci rari ma i giocatori non ci stanno e parte la vendetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) New World è l'MMORPG di Amazon Games che sta spopolando in questo momento: il gioco ha infatti registrato già una serie importante di record, soprattutto per quanto riguarda il numero di giocatori simultanei che ha raggiunto quasi il milione. Ovviamente ci sono ancora problemi con New World, inclusi gli enormi tempi di attesa per entrare in un server. Anche se Amazon ha promesso di risolvere questo problema per tempo, ora ci si mettono anche i bot, che stanno monopolizzando i punti strategici per ottenere le varie risorse nel gioco. I bot non sono un problema sconosciuto per chi gioca agli MMORPG ma stanno diventando una vera scocciatura. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Newè l'MMORPG di Amazon Games che sta spopolando in questo momento: il gioco ha infatti registrato già una serie importante di record, soprattutto per quanto riguarda il numero disimultanei che ha raggiunto quasi il milione. Ovviamente ci sono ancora problemi con New, inclusi gli enormi tempi di attesa per entrare in un server. Anche se Amazon ha promesso di risolvere questo problema per tempo, ora ci si mettono anche i bot, chemonopolizzando i punti strategici per ottenere le varie risorse nel gioco. I bot non sono un problema sconosciuto per chi gioca agli MMORPG madiventando una vera scocciatura. Leggi altro...

Advertising

Multiplayerit : New World: il CEO, Andy Jassy commenta il successo dell'MMO di Amazon - misteruplay2016 : New World pieno di bot che farmano pesci rari? I giocatori si vendicano - Eurogamer_it : I giocatori di #NewWorld si sono ingegnati per far fronte ai bot che farmano pesci rari. - Scantrapello84 : @val_nos @AurelianoStingi Certo che per fare un confronto del genere fra un paese dell'UE e l'India bisogna essere… - RevengeEmi : RT @ChanceGardiner: Questo dettagliato video scientifico -