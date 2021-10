NBA, Irving continua a rifiutare il vaccino: a rischio l’inizio di stagione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora due settimane e prenderà finalmente il via la nuova stagione di NBA. Una stagione che prevede linee guida molto stringenti in merito al contenimento della diffusione del Covid, riguardo soprattutto gli atleti che non si vaccineranno. A ciò si aggiungono le norme che già alcuni singoli Stati hanno adottato. Il caso che più sta facendo scalpore negli ultimi giorni, se non settimane, è quello che riguarda Kyrie Irving. Il playmaker dei Brooklyn Nets, infatti, non vuole vaccinarsi, e secondo la normativa vigente a New York, non potrà allenarsi con i compagni nel prossimo training camp a Brooklyn né prendere parte alle partite casalinghe. Ma la franchigia è fiduciosa, in quanto l’NBA ha decretato che coloro che saranno indisponibili per le partite a causa della decisione di non vaccinarsi, dovranno rinunciare alla parte di stipendio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora due settimane e prenderà finalmente il via la nuovadi NBA. Unache prevede linee guida molto stringenti in merito al contenimento della diffusione del Covid, riguardo soprattutto gli atleti che non si vaccineranno. A ciò si aggiungono le norme che già alcuni singoli Stati hanno adottato. Il caso che più sta facendo scalpore negli ultimi giorni, se non settimane, è quello che riguarda Kyrie. Il playmaker dei Brooklyn Nets, infatti, non vuole vaccinarsi, e secondo la normativa vigente a New York, non potrà allenarsi con i compagni nel prossimo training camp a Brooklyn né prendere parte alle partite casalinghe. Ma la franchigia è fiduciosa, in quanto l’NBA ha decretato che coloro che saranno indisponibili per le partite a causa della decisione di non vaccinarsi, dovranno rinunciare alla parte di stipendio ...

