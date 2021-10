Nazionale, i tifosi a Milano contestano Gigio Donnarumma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia giocherà oggi a San Siro L’Italia di Roberto Mancini giocherà oggi le Final Four della Nations League allo stadio Milano di San Siro. Da giorni, la Nazionale si trova nel capoluogo lombardo dove ha preparato la sfida alla Spagna. Una parte dei tifosi intanto ha contestato Donnarumma. Vicino a un hotel in cui alloggia la squadra è apparso il seguente striscione: “Donnarumma uomo di m***. A Milano non sarai mai più il benvenuto”. Il calciatore, portiere della Nazionale, tornerà infatti allo Stadio San Siro, stadio che per anni l’ha visto protagonista con la maglia del Milan. Milan a cui il giocatore ha deciso di dire addio quest’estate dopo l’Europeo per andare a giocare in Francia con la casacca del PSG. Leggi anche: Nazionale, Mancini ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Italia giocherà oggi a San Siro L’Italia di Roberto Mancini giocherà oggi le Final Four della Nations League allo stadiodi San Siro. Da giorni, lasi trova nel capoluogo lombardo dove ha preparato la sfida alla Spagna. Una parte deiintanto ha contestato. Vicino a un hotel in cui alloggia la squadra è apparso il seguente striscione: “uomo di m***. Anon sarai mai più il benvenuto”. Il calciatore, portiere della, tornerà infatti allo Stadio San Siro, stadio che per anni l’ha visto protagonista con la maglia del Milan. Milan a cui il giocatore ha deciso di dire addio quest’estate dopo l’Europeo per andare a giocare in Francia con la casacca del PSG. Leggi anche:, Mancini ...

