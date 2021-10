Nations League, Thorgan Hazard non recupera: il Belgio convoca Theate (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Già due gol in campionato, talento e personalità: le qualità di Arthur Theate non sono passate inosservate ed il difensore continua ad ottenere importanti riconoscimenti. Dopo essersi imposto nella retroguardia del Bologna, il classe 2000 è stato convocato dal Belgio per le fasi finali di Nations League. Thorgan Hazard non è infatti riuscito a recuperare per la gara contro la Francia, lasciando libero un posto. Ad occuparlo è stato proprio Theate, al quale il ct Roberto Martinez vuole far vivere un’esperienza con i grandi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Già due gol in campionato, talento e personalità: le qualità di Arthurnon sono passate inosservate ed il difensore continua ad ottenere importanti riconoscimenti. Dopo essersi imposto nella retroguardia del Bologna, il classe 2000 è statoto dalper le fasi finali dinon è infatti riuscito are per la gara contro la Francia, lasciando libero un posto. Ad occuparlo è stato proprio, al quale il ct Roberto Martinez vuole far vivere un’esperienza con i grandi. SportFace.

