Nations League: Spagna in finale, doppietta di Ferran Torres. All'Italia in 10 non basta Pellegrini (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Impresa solo sfiorata dell'Italia in Nations League. La Spagna, infatti, va in finale dopo una lunga battaglia. Gli azzurri, che avevano chiuso il primo tempo sotto di due gol ed in inferiorità numerica, hanno fatto tremare gli iberici nella ripresa, mancando di un soffio la rimonta. A fine primo tempo, la doppietta di Ferran Torres e l'espulsione di Bonucci sembravano aver tagliato le gambe alla squadra di Roberto Mancini. E invece, nella ripresa, nonostante abbiano rischiato di subire in diverse occasioni il gol del k.o definitivo, Chiellini e compagni hanno reagito, accorciando le distanze con Lorenzo Pellegrini (83?) che ha dovuto solo insaccare a porta vuota su suggerimento di Chiesa, autore di una cavalcata inarrestabile.

