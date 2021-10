Nations League, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali. Mancini sorprende tutti! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernardeschi; Spagna (4-3-3) in attesa L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021)(4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernardeschi;(4-3-3) in attesa L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - RaiUno : ?? Final Four di Nations League L'Italia campione d’Europa sfida la Spagna! Chi vince approda in finale ???? Forza… - romeoagresti : L’arrivo della @equipedefrance a Torino. Domani i transalpini affronteranno il Belgio in occasione della semifinale… - SkySport : #ItaliaSpagna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #NationsLeague - AndreSuspended_ : RT @_enz29: Andiamo a prenderci questa cazzo di Nations League dai @Azzurri -