Nations League, Italia-Spagna 1-2. Tutti i numeri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Spagna ha battuto per 2-1 l’Italia e si qualifica per la finale di Nations League. Le reti di Ferran Torres al 17? e al 46?, di Pellegrini all’82’. Espulso Bonucci al 41?. La Spagna affronterà domenica sera in finale a Milano la vincente di Francia-Belgio. L’Italia tornerà invece in campo a Torino, domenica pomeriggio, per la finale del 3° posto. L’Italia ha interrotto una serie di imbattibilità di 37 gare di fila (28V, 9N), la più lunga mai registrata da una Nazionale maggiore a livello mondiale. Escluse le amichevoli, l’Italia non perdeva una gara casalinga dal settembre 1999, in un match di qualificazione a Euro 2000: 2-3 contro la Danimarca. L’Italia non perdeva una gara giocata a Milano dal 1925: 1-2 contro l’Ungheria – 46 ... Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laha battuto per 2-1 l’e si qualifica per la finale di. Le reti di Ferran Torres al 17? e al 46?, di Pellegrini all’82’. Espulso Bonucci al 41?. Laaffronterà domenica sera in finale a Milano la vincente di Francia-Belgio. L’tornerà invece in campo a Torino, domenica pomeriggio, per la finale del 3° posto. L’ha interrotto una serie di imbattibilità di 37 gare di fila (28V, 9N), la più lunga mai registrata da una Nazionale maggiore a livello mondiale. Escluse le amichevoli, l’non perdeva una gara casalinga dal settembre 1999, in un match di qualificazione a Euro 2000: 2-3 contro la Danimarca. L’non perdeva una gara giocata a Milano dal 1925: 1-2 contro l’Ungheria – 46 ...

