Nations League: a Milano in Piazza Duomo trofeo e maglie protagonisti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) A Milano e Torino c’è grande attesa per le finali di Nations League. Nei giorni dell’evento, tutti i tifosi e gli appassionati potranno ammirare il trofeo che verrà assegnato domenica 10 alla nazionale vincitrice in un’esposizione prevista in Piazza Duomo. All’interno della struttura allestita in Piazza, oltre alla coppa, verranno esposte le maglie di alcuni dei protagonisti delle finali a cui parteciperanno Italia, Spagna, Belgio e Francia. Per l’Italia, ci sarà la maglia autografata di Giorgio Chiellini. Per i fan, la possibilità di scattare una foto con la coppa e accanto alle maglie dei propri beniamini. Per accedere alla struttura sarà necessario mostrare il green pass. In via dei Mercanti, invece, da venerdì a ... Leggi su footdata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ae Torino c’è grande attesa per le finali di. Nei giorni dell’evento, tutti i tifosi e gli appassionati potranno ammirare ilche verrà assegnato domenica 10 alla nazionale vincitrice in un’esposizione prevista in. All’interno della struttura allestita in, oltre alla coppa, verranno esposte ledi alcuni deidelle finali a cui parteciperanno Italia, Spagna, Belgio e Francia. Per l’Italia, ci sarà la maglia autografata di Giorgio Chiellini. Per i fan, la possibilità di scattare una foto con la coppa e accanto alledei propri beniamini. Per accedere alla struttura sarà necessario mostrare il green pass. In via dei Mercanti, invece, da venerdì a ...

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Tutto esaurito al #Meazza per #ItaliaSpagna: venduti 37.000 biglietti?? #NationsLeague #Azzurri… - romeoagresti : L’arrivo della @equipedefrance a Torino. Domani i transalpini affronteranno il Belgio in occasione della semifinale… - Azzurri : #NationsLeague ?? ?? In Piazza Duomo a #Milano il trofeo e le maglie dei protagonisti delle finali #ItaliaSpagna… - zodiacob : Questa sera La Nazionale affronterà la Spagna per la prima semifinale della Uefa Nations League #Calcio… - DonMiguelMensah : RT @RaiUno: ?? Final Four di Nations League L'Italia campione d’Europa sfida la Spagna! Chi vince approda in finale ???? Forza #Azzurri! ????… -