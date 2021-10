Nations League, a Milano e Torino esposizione con trofeo e maglie autografate (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle giornate in cui si svolge la fase finale della Nations League, a Milano e a Torino verrà installata un’esposizione in cui sarà possibile vedere il trofeo che verrà assegnato domenica 10 ottobre. Nel capoluogo lombardo, questa sarà presente in Piazza Duomo: all’interno della struttura ci saranno anche alcune magliette autografate dai protagonisti (per l’Italia ci sarà quella di Chiellini). Solo per la giornata di giovedì 7 ottobre, l’installazione verrà spostata a Torino, in Via Roma, sede della seconda semifinale tra Belgio e Francia. Infine, in via dei Mercanti a Milano, da venerdì 7 a domenica 10 ottobre sarà presente anche una “gabbia” dove gli appassionati potranno esibirsi negli 1vs1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle giornate in cui si svolge la fase finale della, ae averrà installata un’in cui sarà possibile vedere ilche verrà assegnato domenica 10 ottobre. Nel capoluogo lombardo, questa sarà presente in Piazza Duomo: all’interno della struttura ci saranno anche alcunettedai protagonisti (per l’Italia ci sarà quella di Chiellini). Solo per la giornata di giovedì 7 ottobre, l’installazione verrà spostata a, in Via Roma, sede della seconda semifinale tra Belgio e Francia. Infine, in via dei Mercanti a, da venerdì 7 a domenica 10 ottobre sarà presente anche una “gabbia” dove gli appassionati potranno esibirsi negli 1vs1. SportFace.

