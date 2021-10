"Naso rotto". Disgrazia sul divano per Chiara Ferragni, piovono sfotto brutali: ridotta così | Guarda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che dolore, per Chiara Ferragni. Già, un "inconveniente", mentre era comodamente adagiata sul divano di casa, intenta a giocare con la secondogenita di casa Ferragnez, ossia la piccola Vittoria, che ogni giorno diventa più grande. Il punto è che ieri, martedì 5 ottobre, Fedez ha immortalato madre e figlia mentre giocavano sul divano. Peccato però che ad un certo punto, Vittoria abbia accidentalmente colpito la madre sul Naso con il giochino che teneva in mano. Il tutto, va da sé, è subito finito sui social, dove il rapper ha ironizzato: "Breve storia di un Naso rotto". E subito un diluvio di commenti da parte dei fan. Tra questi, qualcuno ha scritto: "Mi fai venire voglia di rinoplastica", un riferimento alla canzone dedicata de Fedez proprio a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che dolore, per. Già, un "inconveniente", mentre era comodamente adagiata suldi casa, intenta a giocare con la secondogenita di casa Ferragnez, ossia la piccola Vittoria, che ogni giorno diventa più grande. Il punto è che ieri, martedì 5 ottobre, Fedez ha immortalato madre e figlia mentre giocavano sul. Peccato però che ad un certo punto, Vittoria abbia accidentalmente colpito la madre sulcon il giochino che teneva in mano. Il tutto, va da sé, è subito finito sui social, dove il rapper ha ironizzato: "Breve storia di un". E subito un diluvio di commenti da parte dei fan. Tra questi, qualcuno ha scritto: "Mi fai venire voglia di rinoplastica", un riferimento alla canzone dedicata de Fedez proprio a ...

