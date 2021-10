Napoli, senti Mexes: “Quando giocavamo al San Paolo ce la facevamo sotto” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Phillippe Mexes, ex calciatore di Roma e Milan, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato soprattutto il suo rapporto con l’attuale tecnico del Napoli Luciano Spalletti, con cui in carriera ha condiviso l’avventura giallorossa. Ecco le sue parole. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Phillippe, ex calciatore di Roma e Milan, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato soprattutto il suo rapporto con l’attuale tecnico delLuciano Spalletti, con cui in carriera ha condiviso l’avventura giallorossa. Ecco le sue parole. L'articolo

Advertising

figliodelvesuv2 : @gaviota66588999 @angelo_forgione Senti tu scrivi che siete la culla del Rinascimento,penso che nella culla sia mor… - DomPepeModerato : @dangiuntolee Senti la canzone e immagina il pelato miliardario che balla per gasarci, se ne cade Napoli - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Napoli, senti Fortino: ''Ho lavorato tanto per tornare in Serie A, qui mi trovo bene con tut… - vibewithgiuls : @vodkahjs carlo da vecchio, anche salvatore (nome che se stai o a palermo o comunque al sud o a napoli appena ti gi… - mavhogws : @serafinehogws iNFATTI ti dico che la prima volta che sentì posteggiare nel senso di parcheggiare non riuscivo a ca… -