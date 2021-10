Napoli | Sansone Periti Industriali | Auguri al neo sindaco e ai nuovi eletti | certi dell’impegno sulle professioni tecniche

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Congratulazione edi buon lavoro, a nome dell’intero Consiglio Direttivo dell’Ordine deidial neodiGaetano Manfredi e a tutti i neoin consiglio comunale. Siamoche la nuova amministrazione saprà dare ancor più delle precedenti, la giusta luce e il giusto ruolo alle, da sempre cuore pulsante dello sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Il nostro Ordine resta sempre aperto all’impegno civico e professionale per la città e i suoi cittadini”. Così il presidente dell’Ordine deidi, Maurizio. L'articolo proviene da ...

Il Denaro

"Congratulazione e auguri di buon lavoro, a nome dell'intero Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali di Napoli al neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e a tutti i neo eletti in consig ...
Un vero e proprio plebiscito ha suggellato a Vallo della Lucania la vittoria di Antonio Sansone. 3.538 i voti ottenuti dalla sua lista Ripartiamo insieme che ha distaccato di oltre 1.700 voti ...