Napoli, la favola di Rrahmani: da reietto a leader della difesa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si scrive Amir Rrahmani , si legge Kostas Manolas : il contributo difensivo che il Napoli si aspettava dall'esperto stopper greco sta invece arrivando dal più giovane kosovaro, che ha lentamente ma ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si scrive Amir, si legge Kostas Manolas : il contributo difensivo che ilsi aspettava dall'esperto stopper greco sta invece arrivando dal più giovane kosovaro, che ha lentamente ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli favola Napoli, la favola di Rrahmani: da reietto a leader della difesa ... per il kosovaro, sicuramente non il più colpevole di quel flop che oggi sembra lontano anni luce, neanche la soddisfazione di poter dire di aver messo il sigillo sul ritorno in Champions del Napoli .

Ferrara: 'Entusiasta del Napoli e di Spalletti' NAPOLI - " Ho avuto la fortuna di aver condiviso tutti i 7 anni di Maradona al Napoli , persino nello stesso condominio per un periodo. Fu una favola, ero un ragazzino di 17 anni che si trovava di fronte a tanti professionisti e soprattutto al più grande di tutti. Ora vengo ...

Napoli, la favola di Rrahmani: da reietto a leader della difesa
Il kosovaro si sta rivelando il miglior partner di Koulibaly, relegando così in panchina un big del calibro di Manolas ...

Lettera aperta a Gaetano Manfredi. Il tragico bivio di Napoli: o si cambia, o si muore mentre nel mondo esplode la rivoluzione green, e si scende in trincea contro il cambio climatico, io le scrivo dal centro di Napoli, dove invece il tempo si è fermato e si fanno i conti con una realtà ...

