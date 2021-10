Napoli | Carmine ucciso come un boss | stava per diventare padre

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un agguato di camorra in piena regola quello di questa notte a Ponticelli.D’Onofrio è caduto sotto i colpi di pistola dei killer mentre era in compagnia della fidanzata incita di 6 mesi. Il giovanissimo, incensurato,rincasando in via Luigi Crisconio, quando, intorno alle ore 2, è stato raggiunto da alcuni uomini che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

E' il figlio illegittimo di Giuseppe De Luca Bossa, a sua volta fratello di Antonio De Luca Bossa, elemento di vertice dell'omonimo clan di camorra del quartiere Ponticelli diD'Onofrio, il 23enne incensurato, morto dopo essere stato ferito gravemente con colpi di pistola la scorsa notte a. L'ergastolano Antonio De Luca Bossa, detto "Tonino 'o sicco" ...Ancora un agguato a. Un uomo di 23 anni,D'Onofrio, incensurato, è morto dopo essere stato ferito gravemente la scorsa notte. Il fatto si è verificato alle 2 in via Luigi Crisconio, nel quartiere di ...Ucciso Carmine D'Onofrio: era il nipote di un boss. Il 23enne ucciso nella notte in via Luigi Crisconio nel quartiere Ponticelli a Napoli ha una parentela importante con i vertici ...Immagine di repertorio. Un 23enne, Carmine, ha perso la vita ieri sera in un agguato a Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli. La vittima, un giovane incensurato, stav ...