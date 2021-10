Nadef, Franco “Numeri a rischio se pandemia riprendesse” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In aprile crescita del Pil era stimata al 4,5% mentre ora prevediamo un aumento del 6%, si tratta di una variazione molto significativa e tutti i previsioni stanno rivedendo al rialzo le stime sulla crescita economica e sul 6% credo ci sia un valido consenso”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera. “Dobbiamo tenere a mente che lo scorso anno abbiamo perso quasi 9 punti e per la fine dell'anno recupereremo, se tutto va bene, i due terzi di quanto perso. Nel formulare la previsione per la restante parte di quest'anno -ha aggiunto – assumiamo che non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche, ovviamente ove la pandemia riprendesse questi Numeri verrebbero messi a rischio. Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In aprile crescita del Pil era stimata al 4,5% mentre ora prevediamo un aumento del 6%, si tratta di una variazione molto significativa e tutti i previsioni stanno rivedendo al rialzo le stime sulla crescita economica e sul 6% credo ci sia un valido consenso”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele, in audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera. “Dobbiamo tenere a mente che lo scorso anno abbiamo perso quasi 9 punti e per la fine dell'anno recupereremo, se tutto va bene, i due terzi di quanto perso. Nel formulare la previsione per la restante parte di quest'anno -ha aggiunto – assumiamo che non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche, ovviamente ove laquestiverrebbero messi a. Ci ...

