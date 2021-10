Moto2 | s' infiamma la lotta per il titolo | Raul Fernandez contro Remy Gardner

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La gara di Austin ha segnato un crocevia importante per la classe di mezzo, che ora è attesa da un finale di stagione per certi versi aspettato ma non così scontato. La vittoria die la ...

Era dai tempi di Marc Marquez che un rookie non aveva un impatto cosi dominante in; nel 2011 infatti, il pilota di Cervera chiuse la sua stagione con 7 vittorie e 11 podi, praticamente gli ...Era dai tempi di Marc Marquez che un rookie non aveva un impatto cosi dominante in; nel 2011 infatti, il pilota di Cervera chiuse la sua stagione con 7 vittorie e 11 podi, praticamente gli ...Sfida apertissima in Moto2, è testa a testa tra Remy Gardner e Raúl Fernández. Il situazione dopo Austin riassunta in quattro punti.Il pilota spagnolo ha finalizzato la sua rimonta portandosi a 9 punti dal compagno di squadra. In tre gare si decideranno le sorti della Moto2, un duello che avrà effetti anche sulla prima fase del pr ...