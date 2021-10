Morte Luana D’Orazio: "Orditoio manomesso per aumentare la produzione dell’8%, ma senza guadagno" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’approfondimento disposto dalla procura di Prato, tramite la Guardia di Finanza, per comprendere se fossero derivati guadagni dalla rimozione delle sicurezze nel macchinario tessile in cui morì per un incidente sul lavoro Luana D’Orazio, “non ha fornito riscontri tangibili dal punto di vista economico”. Lo si apprende da fonti inquirenti a Prato dove si sottolinea che l’ottenimento dell?8% di produzione in più con eventuali modifiche all’Orditoio “non avrebbe però generato alcun guadagno per l’azienda”. Si tratta, infatti, viene ancora spiegato, di un macchinario da campionatura, la cui quantità di produzione non influisce nel fatturato aziendale. Anche per questo aspetto emerso nelle indagini la procura non ha contestato alcuna aggravante sui reati addebitati ai tre indagati per la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’approfondimento disposto dalla procura di Prato, tramite la Guardia di Finanza, per comprendere se fossero derivati guadagni dalla rimozione delle sicurezze nel macchinario tessile in cui morì per un incidente sul lavoro, “non ha fornito riscontri tangibili dal punto di vista economico”. Lo si apprende da fonti inquirenti a Prato dove si sottolinea che l’ottenimento dell?8% diin più con eventuali modifiche all’“non avrebbe però generato alcunper l’azienda”. Si tratta, infatti, viene ancora spiegato, di un macchinario da campionatura, la cui quantità dinon influisce nel fatturato aziendale. Anche per questo aspetto emerso nelle indagini la procura non ha contestato alcuna aggravante sui reati addebitati ai tre indagati per la ...

