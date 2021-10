Morte Luana D’Orazio, la procura chiude le indagini. Ecco i responsabili (Di mercoledì 6 ottobre 2021) dell’incidente che ha tolto la vita alla giovane operaia di Prato Le indagini sulla Morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta in un incidente sul posto di lavoro, sono state chiuse dalla procura di Prato. La giovane è morta trascinata dal macchinario sul quale stava lavorando nella ditta tessile di Montemurlo. Per la sua Morte restano indagate le tre persone, subito individuate come responsabili, ovvero: Luana Coppini titolare dell’azienda, il marito Daniele Faggi considerato l’amministratore di fatto dell’impresa e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati di cui sono accusati sono l’omicidio colposo e la rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Leggi anche: CASO MORISI, DALLE CONVERSAZIONI SI EVINCE CHE LA DROGA DELLO STUPRO ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) dell’incidente che ha tolto la vita alla giovane operaia di Prato Lesulladi, la giovane operaia morta in un incidente sul posto di lavoro, sono state chiuse dalladi Prato. La giovane è morta trascinata dal macchinario sul quale stava lavorando nella ditta tessile di Montemurlo. Per la suarestano indagate le tre persone, subito individuate come, ovvero:Coppini titolare dell’azienda, il marito Daniele Faggi considerato l’amministratore di fatto dell’impresa e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati di cui sono accusati sono l’omicidio colposo e la rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Leggi anche: CASO MORISI, DALLE CONVERSAZIONI SI EVINCE CHE LA DROGA DELLO STUPRO ...

Advertising

fattoquotidiano : Luana D’Orazio, chiuse le indagini per la morte dell’operaia. Asta di beneficenza per il figlio: raccolti 33mila eu… - repubblica : Chiuse le indagini per la morte di Luana: restano tre gli indagati - Agenzia_Ansa : Chiuse le indagini, tre indagati per la morte di Luana D'Orazio #ANSA - CatelliRossella : Chiuse le indagini, tre indagati per la morte di Luana - Cronaca - ANSA - zazoomblog : Chiuse le indagini tre indagati per la morte di Luana DOrazio - #Chiuse #indagini #indagati #morte -