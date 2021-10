“Morisi se l’è meritato”: la staffilata della partigiana Teresa Vergalli | VIDEO (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri Teresa Vergalli, staffetta partigiana, era ospite a Dimartedì. Ed è intervenuta sul caso Morisi parlando in maniera molto chiara. E ricordando anche come la Bestia trattò la vicenda di Stefano Cucchi. Amo la saggezza di questa donna, la sentirei parlare per ore… qua dice la sua sulla vicenda Morisi. #dimartedì #dimartedi pic.twitter.com/SIFK2N5tmJ — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021 “Morisi se l’è meritato”: la staffilata della partigiana Teresa Vergalli VIDEO Quando Floris le chiede un commento sulla vicenda Morisi la Vergalli esordisce “Quando si dice predicare bene e razzolare male”. E poi continua chiarendo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri, staffetta, era ospite a Dimartedì. Ed è intervenuta sul casoparlando in maniera molto chiara. E ricordando anche come la Bestia trattò la vicenda di Stefano Cucchi. Amo la saggezza di questa donna, la sentirei parlare per ore… qua dice la sua sulla vicenda. #dimartedì #dimartedi pic.twitter.com/SIFK2N5tmJ — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021 “se l’è”: laQuando Floris le chiede un commento sulla vicendalaesordisce “Quando si dice predicare bene e razzolare male”. E poi continua chiarendo ...

