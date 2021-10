Morgane Detective Geniale replica quarta e ultima puntata Il finale della prima stagione in streaming e su Rai Premium

Advertising

giulio_galli : RT @CIAfra73: #Morgane - Detective geniale tornerà su #Rai1 con la seconda stagione: ecco quando - Federic01996 : RT @CIAfra73: #Morgane - Detective geniale tornerà su #Rai1 con la seconda stagione: ecco quando - CIAfra73 : #Morgane - Detective geniale tornerà su #Rai1 con la seconda stagione: ecco quando - lafrench95 : Ho appena guardato episodio S01 | E08 di Morgane - Detective geniale! #hpi - Silvia_Mio86 : RT @Cinguetterai: Clamoroso! La serie tv francese #Morgane su Rai 1 vince sulla fiction italiana di Canale 5. La detective geniale al 16,8%… -

Ultime Notizie dalla rete : Morgane Detective

Testa a testa come in un sorpasso al fotofinish negli ascolti tv di ieri, martedì 5 ottobre 2021 . Vince il finale diGeniale su Rai1 con 3.544.000 spettatori pari al 16.8% di media (primo episodio a 3.797.000 - 16.4%; secondo episodio: 3.254.000 " 17.3%). Si ferma vicinissima Canale 5, sempre con ...Geniale 2 si farà? La protagonista della serie Audrey Fleurot svela in anteprima il suo futuro dopo il finale La prima stagione diGeniale si è conclusa il 4 ...Ascolti tv ieri sera, Morgane vince ma cala, Luce dei Tuoi Occhi si difende al 16%. Disastro Maghi al 1.9%, Le Iene tornano col 10.1% ...A Le Iene la storia del ladro dei monopattini: l'uomo risponde agli annunci online e raggira gli acquirenti. Ecco il servizio nel video Mediaset ...