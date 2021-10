Monreale, il Comune consegna compostiere in comodato d’uso gratuito (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Comune di Monreale assegna in comodato d’uso gratuito compostiere. La richiesta dovrà pervenire entro 31 ottobre. L’amministrazione comunale, al fine incentivare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici e ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica, ha emesso un avviso per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di compostiere da 380 litri. Lo rende noto l’assessore all’Igiene urbana Salvatore Grippi. La richiesta dovrà essere presentata al Comune di Monreale esclusivamente mediante il modello che si potrà scaricare dalla home page del sito istituzionale www.Comune.Monreale.pa.it. L’utente dovrà essere iscritto nel ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildiassegna in. La richiesta dovrà pervenire entro 31 ottobre. L’amministrazione comunale, al fine incentivare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici e ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica, ha emesso un avviso per l’assegnazione indida 380 litri. Lo rende noto l’assessore all’Igiene urbana Salvatore Grippi. La richiesta dovrà essere presentata aldiesclusivamente mediante il modello che si potrà scaricare dalla home page del sito istituzionale www..pa.it. L’utente dovrà essere iscritto nel ...

