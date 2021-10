Mobilità elettrica, in Sicilia 98 Nissan Leaf per Sibeg (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sibeg, Nissan e Arval hanno siglato un accordo per la fornitura di 98 Nissan Leaf a zero emissioni a Sibeg tramite il servizio di noleggio a lungo termine offerto da Arval. L’accordo è parte integrante di un percorso avviato nel 2018. Grazie a questa nuova iniziativa si stima che l’ambiente beneficerà della riduzione di circa 1.100 tonnellate di CO2. fag/abr/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021)e Arval hanno siglato un accordo per la fornitura di 98a zero emissioni atramite il servizio di noleggio a lungo termine offerto da Arval. L’accordo è parte integrante di un percorso avviato nel 2018. Grazie a questa nuova iniziativa si stima che l’ambiente beneficerà della riduzione di circa 1.100 tonnellate di CO2. fag/abr/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

