Missioni | Difesa europea e multi-dominio L’audizione di Vecciarelli al Copasir

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ritiro dall’Afghanistan,e nuovi domini di confronto. Questi i temi delodierna del generale Enzo, capo di Stato maggiore della, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, presieduto dal senatore Adolfo Urso. Il generale è arrivato a piazza San Macuto a poche settimane dalla scadenza del suo mandato, non rinnovabile, per cui è aperta la corsa al suo successore. Dalha ricevuto “unanime apprezzamento per il mandato svolto in questi tre anni”., ha fatto sapere in una nota il presidente Urso, è durata quasi due ore. Al primo punto dell’agenda “il contesto internazionale anche alla luce del disimpegno militare avvenuto in Afghanistan, che ha aggravato la situazione e posto in evidenza la ...