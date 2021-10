Miriana Trevisan gela Raffaella Fico al GF Vip: “Muove i fili di tanta gente…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, quella di lunedì 4 ottobre, c’è stato uno scontro tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Le due donne non sembrano andare molto d’accordo a causa, molto probabilmente, di un’incompatibilità caratteriale. Dopo la puntata, però, la Trevisan è andata in confessionale per sfogarsi ed ha fatto delle insinuazioni alquanto pesanti sulla sua “rivale”. Lo scontro tra Raffaella e Miriana Tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico non sembrano esserci i presupposti per la nascita di un’amicizia. Durante la scorsa puntata, infatti, la prima ha accusato la sua compagna d’avventura di manipolare alcune concorrenti, tra cui Francesca. Nello ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip, quella di lunedì 4 ottobre, c’è stato uno scontro tra. Le due donne non sembrano andare molto d’accordo a causa, molto probabilmente, di un’incompatibilità caratteriale. Dopo la puntata, però, laè andata in confessionale per sfogarsi ed ha fatto delle insinuazioni alquanto pesanti sulla sua “rivale”. Lo scontro traTranon sembrano esserci i presupposti per la nascita di un’amicizia. Durante la scorsa puntata, infatti, la prima ha accusato la sua compagna d’avventura di manipolare alcune concorrenti, tra cui Francesca. Nello ...

Advertising

tuttopuntotv : Miriana Trevisan gela Raffaella Fico al GF Vip: “Muove i fili di tanta gente…” #GFVip6 #GFVip - gaviii04 : RT @SpuntaVerde: Credo che vengano manipolati dagli autori in confessionale. L’unica libera è Miriana che usa sempre la sua testa. Probabil… - SpuntaVerde : Credo che vengano manipolati dagli autori in confessionale. L’unica libera è Miriana che usa sempre la sua testa. P… - zazoomblog : Miriana Trevisan litiga con Raffaella Fico: “Sei una falsa non parlarmi più” - #Miriana #Trevisan #litiga… -