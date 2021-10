"Mio figlio autistico non ha amici": all'appello social del papà rispondono le star di Hollywood (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella speranza di sensibilizzare sull’autismo e di rendere felice suo figlio nel giorno del suo quindicesimo compleanno, Kev Harrison, 52 anni, ha deciso di pubblicare un post su Twitter e la risposta che ha ricevuto è stata sorprendente. “Daniel è mio figlio - ha scritto - è completamente autistico. Non ha nessun amico. Oggi è il suo compleanno. Nel suo ECHP (un documento che fa parte di un programma governativo britannico per aiutare i giovani con bisogni speciali, ndr) ha scritto che i suoi due desideri erano imparare a guidare e fare amicizia. Per favore, augurategli buon compleanno e mostrategli che ci tienete. Per favore condividete”. In poche ore il post è diventato il più ricondiviso negli Stati Uniti, finendo in prima posizione nei trending topic di Twitter. Daniel’s my son. Profoundly Autistic. Hasn’t one ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella speranza di sensibilizzare sull’autismo e di rendere felice suonel giorno del suo quindicesimo compleanno, Kev Harrison, 52 anni, ha deciso di pubblicare un post su Twitter e la risposta che ha ricevuto è stata sorprendente. “Daniel è mio- ha scritto - è completamente. Non ha nessun amico. Oggi è il suo compleanno. Nel suo ECHP (un documento che fa parte di un programma governativo britannico per aiutare i giovani con bisogni speciali, ndr) ha scritto che i suoi due desideri erano imparare a guidare e farezia. Per favore, augurategli buon compleanno e mostrategli che ci tienete. Per favore condividete”. In poche ore il post è diventato il più ricondiviso negli Stati Uniti, finendo in prima posizione nei trending topic di Twitter. Daniel’s my son. Profoundly Autistic. Hasn’t one ...

