"Mio figlio autistico non ha amici": all'appello social del papà rispondono in 122mila (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Mio figlio per il suo 15esimo compleanno ha espresso due desideri: guidare l'auto e avere amici. Aiutatemi'. L'Sos di un papà britannico di un ragazzo autistico è diventato virale su Twitter e ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Mioper il suo 15esimo compleanno ha espresso due desideri: guidare l'auto e avere. Aiutatemi'. L'Sos di unbritannico di un ragazzoè diventato virale su Twitter e ha ...

