Milo Manara: «Oggi si censura l’eros e non la violenza, così Internet diventa luogo della pornografia» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera una lunga intervista al disegnatore Milo Manara. Feltrinelli ha pubblicato da poco la sua autobiografia «A figura intera». Definisce la valenza culturale dell’erotismo: «Qual è l’impulso più forte, quello che non si può sopprimere? Il sesso. E che cosa rende il sesso uno strumento di conoscenza del mondo? L’erotismo. È quello che ho sempre cercato di fare con i miei disegni. Raffigurando un corpo femminile che non sia semplicemente erotizzato, ma che abbia una sua grandezza. Ecco perché — almeno così mi dicono le tante femministe che apprezzano il mio lavoro —, nonostante le forme e la nudità, le donne che io rappresento conservano una certa distanza». I corpi delle sue donne non sono perfetti come sembrano. «Non sono perfetti. Se le sembrano tali è perché sono riuscito a rendere la psicologia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sul CorriereSera una lunga intervista al disegnatore. Feltrinelli ha pubblicato da poco la sua autobiografia «A figura intera». Definisce la valenza culturale dell’erotismo: «Qual è l’impulso più forte, quello che non si può sopprimere? Il sesso. E che cosa rende il sesso uno strumento di conoscenza del mondo? L’erotismo. È quello che ho sempre cercato di fare con i miei disegni. Raffigurando un corpo femminile che non sia semplicemente erotizzato, ma che abbia una sua grandezza. Ecco perché — almenomi dicono le tante femministe che apprezzano il mio lavoro —, nonostante le forme e la nudità, le donne che io rappresento conservano una certa distanza». I corpi delle sue donne non sono perfetti come sembrano. «Non sono perfetti. Se le sembrano tali è perché sono riuscito a rendere la psicologia ...

fortupicerno : RT @OlgaMascolo: Milo Manara qual è stata la cosa più anti-erotica che lei sia mai capitato di vedere? «Il concorso di Miss Italia». #eroti… - napolista : #MiloManara: «Oggi si censura l’eros e non la violenza, così Internet diventa luogo della pornografia» Al CorSera:… - Corriere : Milo Manara: «Ho dormito nella stessa stanza con Fellini e Masina. L’eros? Per me Krist... - MadameSwann : RT @OlgaMascolo: Milo Manara qual è stata la cosa più anti-erotica che lei sia mai capitato di vedere? «Il concorso di Miss Italia». #eroti… - OlgaMascolo : Milo Manara qual è stata la cosa più anti-erotica che lei sia mai capitato di vedere? «Il concorso di Miss Italia».… -