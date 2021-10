Milano-Torino 2021, Roglic: “Ottime sensazioni, ho fiducia in vista del Giro di Lombardia” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo sloveno Primoz Roglic si conferma ancora una volta al vertice del ciclismo mondiale conquistando il successo nella Milano-Torino 2021 davanti al britannico Adam Yates e al portoghese Joao Almeida. Il corridore del Team Jumbo Visma, al termine della corsa, si è detto soddisfatto ed ottimista in vista del Giro di Lombardia di sabato: “E’ stata dura, ma avevo una buona condizione. Le sensazioni erano Ottime ed è un risultato importante per me. Questo mi dà fiducia in vista del Giro di Lombardia di sabato. Favorito? Vediamo, in passato quando ero candidato alla vittoria non è andata bene. Io darò tutto quello che ho, la strada emetterà il proprio giudizio. Ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo sloveno Primozsi conferma ancora una volta al vertice del ciclismo mondiale conquistando il successo nelladavanti al britannico Adam Yates e al portoghese Joao Almeida. Il corridore del Team Jumbo Visma, al termine della corsa, si è detto soddisfatto ed ottimista indeldidi sabato: “E’ stata dura, ma avevo una buona condizione. Leeranoed è un risultato importante per me. Questo mi dàindeldidi sabato. Favorito? Vediamo, in passato quando ero candidato alla vittoria non è andata bene. Io darò tutto quello che ho, la strada emetterà il proprio giudizio. Ci ...

Advertising

gennaromigliore : Dati incoraggianti per @ItaliaViva da tutte le realtà al voto: a Milano, Bologna e Napoli le nostre liste sono stat… - borghi_claudio : ...Se anche questi votanti in meno avessero votato tutti per il cdx non sarebbe cambiato nulla nel risultato delle… - Corriere : Gualtieri: «Da Calenda mi aspetto sostegno» Renzi contro i 5 Stelle: «Noi vivi, loro no» - Faccia_di_cane : @beppe_grillo l'appiattimento del Mov ha prodottoOttimi risultati Le % #M5s nelle principali città al voto: Roma 11… - fr4nc15_93 : La soluzione per cercare lavoro a Milano è stato trovarlo a Torino. -