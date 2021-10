Milan, Tassotti: “Sorpresa Maignan. Donnarumma? Non era innamorato” – ESCLUSIVA (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauro Tassotti, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Ecco cosa ci ha detto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauro, ex giocatore e allenatore del, ha rilasciato un'intervistaai nostri microfoni. Ecco cosa ci ha detto

Advertising

PianetaMilan : ESCLUSIVA - #Tassotti parla ai nostri microfoni. Ecco cosa ci ha detto - Frances13758250 : RT @sa_cantone: A brevissimo intervista esclusiva con Mauro #Tassotti. Non perdetevela! ?????? #Milan @PianetaMilan - pbrex668 : RT @sa_cantone: A brevissimo intervista esclusiva con Mauro #Tassotti. Non perdetevela! ?????? #Milan @PianetaMilan - PianetaMilan : RT @sa_cantone: A brevissimo intervista esclusiva con Mauro #Tassotti. Non perdetevela! ?????? #Milan @PianetaMilan - sa_cantone : A brevissimo intervista esclusiva con Mauro #Tassotti. Non perdetevela! ?????? #Milan @PianetaMilan -