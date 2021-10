Milan, situazione rinnovi: stallo Kessie, novità su Kjaer e Romagnoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultime in casa Milan sui rinnovi di Kessie, Kjaer e Romagnoli Luca Marchetti e Gianluca Di Marzio hanno fatto il punto sulle trattative per i rinnovi di contratto del Milan. Ecco le parole dei due esperti di mercato a Sky Sport, sulle trattative della dirigenza rossonera con Kjaer, Kessie e Romagnoli. «Su Kessie c’è una situazione di stallo da parte del Milan, che ha già fatto un’offerta molto importante: le richieste del giocatore sono giudicate altissime da parte del club e al momento non ci sono le condizioni per venirsi in contro. Se Kessie e il procuratore faranno un passo verso il Milan, la società farà di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le ultime in casasuidiLuca Marchetti e Gianluca Di Marzio hanno fatto il punto sulle trattative per idi contratto del. Ecco le parole dei due esperti di mercato a Sky Sport, sulle trattative della dirigenza rossonera con. «Suc’è unadida parte del, che ha già fatto un’offerta molto importante: le richieste del giocatore sono giudicate altissime da parte del club e al momento non ci sono le condizioni per venirsi in contro. See il procuratore faranno un passo verso il, la società farà di ...

