Milan, Scaroni: “Inutile avere ambizioni senza stadio nuovo. Donnarumma? Spero in accoglienza positiva” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho sempre spiegato ai tifosi che è Inutile avere ambizioni se non abbiamo gli stessi mezzi delle altre squadre, e uno dei mezzi è lo stadio. Le altre società in Champions ricavano 100 milioni all’anno dallo stadio, noi 35?. Così Paolo Scaroni, che a “Tutti convocati”, in onda su Radio24, torna a parlare del delicato tema del nuovo stadio a Milano. Ancora su questo tema, il presidente del Milan ha proseguito: “Sono contento che sia stato riconfermato Sala, così riparte il discorso per lo stadio, snodo cruciale non solo per il Milan, ma per tutte le società in Italia per poter crescere. Non capisco come si possa pensare di fare una ristrutturazione pesante a San Siro dove si gioca due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho sempre spiegato ai tifosi che èse non abbiamo gli stessi mezzi delle altre squadre, e uno dei mezzi è lo. Le altre società in Champions ricavano 100 milioni all’anno dallo, noi 35?. Così Paolo, che a “Tutti convocati”, in onda su Radio24, torna a parlare del delicato tema delo. Ancora su questo tema, il presidente delha proseguito: “Sono contento che sia stato riconfermato Sala, così riparte il discorso per lo, snodo cruciale non solo per il, ma per tutte le società in Italia per poter crescere. Non capisco come si possa pensare di fare una ristrutturazione pesante a San Siro dove si gioca due ...

